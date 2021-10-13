На Буковині виявили 598 нових випадків коронавірусу за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. У Чернівецькій області за 12 жовтня зафіксували 598 нових випадків інфікування COVID-19, також в області одужали 224 особи. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава ОДА Сергій Осачук, передає УНН.
Деталі
Так, загалом на Буковині зафіксовано 96 151 випадок хвороби. За останню добу 224 людини одужали, 84 370 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померли 2 176 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 2090 ПЛР-дослідження та 1255 експрес-тест.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 562 085 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 59 052 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.