На Буковині виявили 598 нових випадків коронавірусу за добу

Деталі

Так, загалом на Буковині зафіксовано 96 151 випадок хвороби. За останню добу 224 людини одужали, 84 370 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померли 2 176 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 2090 ПЛР-дослідження та 1255 експрес-тест.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 562 085 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 59 052 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.