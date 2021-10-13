На Буковине обнаружили 598 новых случаев коронавируса в сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. В Черновицкой области за 12 октября зафиксировали 598 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выздоровели 224 человека. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
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Так, в целом на Буковине зафиксировано 96 151 случай болезни. За последние сутки 224 человека выздоровели, 84370 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерли 2176 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 2090 ПЦР-исследования и 1255 экспресс-тест.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2562085 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 59 052 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.