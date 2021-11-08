На Буковині виявили 453 нових випадків коронавірусу за добу

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 3 088 501 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 72 557 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.