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На Буковині виявили 453 нових випадків коронавірусу за добу

Київ • УНН

 • 10188 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Чернівецькій області за 8 листопада зафіксували 453 нових випадків інфікування COVID-19. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава ОДА Сергій Осачук, передає УНН.

На Буковині виявили 453 нових випадків коронавірусу за добу

Деталі

Так, загалом на Буковині зафіксовано 111 024 випадків хвороби. За останню добу 243 людини одужало, 90 083 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 2 577 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 1185 ПЛР-досліджень та 1362 експрес-тестів.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 3 088 501 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 72 557 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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