На Буковині виявили 15 нових випадків коронавірусу, одна людина померла
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У Чернівецькій області 30 березня, від коронавірусу померла одна особа, одужала також ще одна особа – із села Їжівці Сторожинецького району. Таким чином, чернівецькі лікарі вилікували від COVID-19 вже 7 пацієнтів. Підтверджено 15 нових випадків інфікування. Про це заявив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Також у понеділок офіційно підтверджено ще 15 випадків зараження коронавірусом. У тому числі інфіковано двох дітей – віком 1 та 3 роки. Вони почуваються добре та лікуються амбулаторно", йдеться у повідомленні.
Загальна чисельність хворих на Буковині від першого встановленого випадку складає 90 осіб.
Географія поширення нових випадків:
Глибока – 4
Луковиця Глибоцького району – 2
Чернівці – 1
Колінківці Хотинського району – 2
Хотин – 1
Малинці Хотинського району – 1
Вашківці Вижницького району – 1
Іспас Вижницького району – 1
Заставна – 1
Товтри Заставнівського району – 1
Загалом Чернівецький обласний лабораторний центр 30 березня проаналізував 39 зразків.
У Чернівцях 30 березня помер літній чоловік, інфікований коронавірусом. Він звернувся до лікарів чотири дні тому із пневмонією у важкій формі. До того перебував удома та намагався самотужки впоратися з хворобою. На жаль, врятувати його не вдалося.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 548 випадків COVID-19, 13 людей померли.