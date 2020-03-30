На Буковине обнаружили 15 новых случаев коронавируса, один человек умер

КИЕВ. 31 марта. УНН. В Черновицкой области 30 марта, от коронавируса скончался один человек, выздоровел также еще один человек - из села Иживцы Сторожинецкого района. Таким образом, черновицкие врачи вылечили от COVID-19 уже 7 пациентов. Подтверждено 15 новых случаев инфицирования. Об этом заявил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей странице в Facebook, передает УНН.