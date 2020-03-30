На Буковине обнаружили 15 новых случаев коронавируса, один человек умер
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Черновицкой области 30 марта, от коронавируса скончался один человек, выздоровел также еще один человек - из села Иживцы Сторожинецкого района. Таким образом, черновицкие врачи вылечили от COVID-19 уже 7 пациентов. Подтверждено 15 новых случаев инфицирования. Об этом заявил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Также в понедельник официально подтверждено еще 15 случаев заражения коронавируса. В том числе инфицировано двух детей - в возрасте 1 и 3 года. Они чувствуют себя хорошо и лечатся амбулаторно", говорится в сообщении.
Общая численность больных на Буковине от первого установленного случае составляет 90 человек.
География распространения новых случаев:
Глубокая - 4
Луковица Глубокского района - 2
Черновцы - 1
Колинковцы Хотинского района - 2
Хотин - 1
Малинке Хотинского района - 1
Вашковцы Вижницкого района - 1
Испас Вижницкого района - 1
Залоговая - 1
Товтры Заставнивского района - 1
В общем Черновицкий областной лабораторный центр 30 марта проанализировал 39 образцов.
В Черновцах 30 марта умер пожилой мужчина, инфицированный коронавирусом. Он обратился к врачам четыре дня назад с пневмонией в тяжелой форме. До этого находился дома и пытался самостоятельно справиться с болезнью. К сожалению, спасти его не удалось.
Напомним, в Украине зафиксировано 548 случаев COVID-19, 13 человек умерли.