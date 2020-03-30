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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 66615 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 78684 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 91953 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 89708 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 104807 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 88755 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103077 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105974 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131012 просмотра

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На Буковине обнаружили 15 новых случаев коронавируса, один человек умер

На Буковине обнаружили 15 новых случаев коронавируса, один человек умер

Киев  •  УНН

 • 16992 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. В Черновицкой области 30 марта, от коронавируса скончался один человек, выздоровел также еще один человек - из села Иживцы Сторожинецкого района. Таким образом, черновицкие врачи вылечили от COVID-19 уже 7 пациентов. Подтверждено 15 новых случаев инфицирования. Об этом заявил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Также в понедельник официально подтверждено еще 15 случаев заражения коронавируса. В том числе инфицировано двух детей - в возрасте 1 и 3 года. Они чувствуют себя хорошо и лечатся амбулаторно", говорится в сообщении.

Общая численность больных на Буковине от первого установленного случае составляет 90 человек.

География распространения новых случаев:

Глубокая - 4
Луковица Глубокского района - 2
Черновцы - 1
Колинковцы Хотинского района - 2
Хотин - 1
Малинке Хотинского района - 1
Вашковцы Вижницкого района - 1
Испас Вижницкого района - 1
Залоговая - 1
Товтры Заставнивского района - 1

В общем Черновицкий областной лабораторный центр 30 марта проанализировал 39 образцов.

В Черновцах 30 марта умер пожилой мужчина, инфицированный коронавирусом. Он обратился к врачам четыре дня назад с пневмонией в тяжелой форме. До этого находился дома и пытался самостоятельно справиться с болезнью. К сожалению, спасти его не удалось.

Напомним, в Украине зафиксировано 548 случаев COVID-19, 13 человек умерли.

Украинские Национальные Новости

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