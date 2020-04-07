На Буковині у лікарнях перебуває понад півсотні пацієнтів з підозрою і 59 хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. У медичних закладах Чернівецької області, станом на 7 квітня, перебуває 170 пацієнтів, з них у 59 підтверджено COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.
“У медичних закладах Буковини станом на 7 квітня перебуває 170 пацієнтів. У 59 з них підтверджено коронавірус, решта — з підозрою. За минулу добу до лікарень госпіталізували 15 недужих”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що 167 інфікованих коронавірусом осіб лікуються амбулаторно. У них хвороба протікає легко або ж узагалі безсимптомно.
“Загалом від COVID-19 на Буковині вже одужали 16 осіб, серед них троє дітей”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, в Україні на 9:00 7 квітня зафіксовано 1462 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 45 — летальні.