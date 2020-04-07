На Буковине в больницах находится более полусотни пациентов с подозрением и 59 больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В медицинских учреждениях Черновицкой области, по состоянию на 7 апреля, находится 170 пациентов, из них у 59 подтвержден COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.
“В медицинских учреждениях Буковины по состоянию на 7 апреля находится 170 пациентов. У 59 из них подтвержден коронавирус, остальные — с подозрением. За минувшие сутки в больницы госпитализировали 15 больных”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что 167 инфицированных коронавирусом лиц лечатся амбулаторно. У них болезнь протекает легко или вообще бессимптомно.
“Всего с COVID-19 на Буковине уже выздоровели 16 человек, среди них трое детей”, — отмечается в сообщении.
Напомним, в Украине на 9:00 7 апреля зафиксировано 1462 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 45 — летальные.