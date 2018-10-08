На Буковині судитимуть підозрюваного у нападі на активістів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. До суду скерували обвинувальний акт стосовно одного з підозрюваних у скоєнні нападу на громадських активістів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Чернівецької області.
"Чернівецька місцева прокуратура затвердила та передала до суду обвинувальний акт за ч. 2 ст. 345-1 КК України (умисне заподіянні журналісту легких тілесних ушкоджень у зв’язку зі здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності) відносно 32-річного мешканця Чернівців", – йдеться в повідомленні.
Як встановило досудове розслідування, 7 та 9 березня цього року обвинувачений спільно із невстановленими слідством особами, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, умисно скоїв напад на двох активістів та кореспондентів Чернівецького обласного відокремленого підрозділу "Стоп Корупції".
Обвинувальний акт за цими фактами направили для розгляду до Шевченківського районного суду Чернівців.
Нагадаємо, в Одесі Апеляційний суд залишив під вартою одного з підозрюваних у нападі на політичного активіста Олега Михайлика, який стався 22 вересня поблизу будинку чоловіка.