На Буковині судитимуть підозрюваного у нападі на активістів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. До суду скерували обвинувальний акт стосовно одного з підозрюваних у скоєнні нападу на громадських активістів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Чернівецької області.

"Чернівецька місцева прокуратура затвердила та передала до суду обвинувальний акт за ч. 2 ст. 345-1 КК України (умисне заподіянні журналісту легких тілесних ушкоджень у зв’язку зі здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності) відносно 32-річного мешканця Чернівців", – йдеться в повідомленні.

Як встановило досудове розслідування, 7 та 9 березня цього року обвинувачений спільно із невстановленими слідством особами, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, умисно скоїв напад на двох активістів та кореспондентів Чернівецького обласного відокремленого підрозділу "Стоп Корупції".

Обвинувальний акт за цими фактами направили для розгляду до Шевченківського районного суду Чернівців.

Нагадаємо, в Одесі Апеляційний суд залишив під вартою одного з підозрюваних у нападі на політичного активіста Олега Михайлика, який стався 22 вересня поблизу будинку чоловіка.

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