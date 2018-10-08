Суд залишив під вартою підозрюваного у нападі на Михайлика

Посилаючись на доводи прокуратури, колегія суддів прийняла рішення залишити Герасіна у СІЗО.

Сторона захисту таке рішення вважає неправомірним. Адвокат надав суду матеріали відеозапису із відеореєстраторів та камер спостереження, які підтверджують, що у момент скоєння злочину підозрюваний перебував в іншому місці. Крім того, Герасін не може самостійно пересуватися та за станом здоров'я потребує допомоги лікарів. Перебуваючи у слідчому ізоляторі, його стан здоров'я погіршується.

Прокуратура у свою чергу нагадала суду інцидент, що відбувся у міській лікарні №1, коли родичі підозрюваного намагалися забрати його у правоохоронців. Прокурор вважає, що зміна запобіжного заходу призведе до того, що Герасін втече з України, намагаючись таким чином уникнути покарання.

Через брак часу апеляцію по двох інших підозрюваних у нападі на Михайлика перенесли на 10 жовтня.

Нагадаємо, замах на політичного активіста Олега Михайлика стався 22 вересня. У нього стріляли ввечері поблизу його будинку в центрі Одеси, коли чоловік повертався додому.

Поліція затримала трьох підозрюваних у злочині. Усі вони – іноземці. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Сам Михайлик заявив про конфлікт із міською владою. Замах пов’язує зі своїм громадсько-політичним життям.