На Буковині ще дві смерті: померли чоловік з підозрою та жінка з COVID-19

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Чернівецькій області зафіксували два нових летальних випадків серед пацієнтів медзакладів - померли жінка, інфікована коронавірусом, і чоловік з підозрою на COVID-19. Про це повідомила вранці 17 квітня Чернівецька ОДА у Facebook, передає УНН.

"Учора в Новоселицькій ЦРЛ померла пацієнтка 1967 року народження, хвора на коронавірус. Жінка поступила в інфекційне відділення 3 квітня з діагнозом двобічна негоспітальна пневмонія", - повідомили в ОДА.

6 квітня, як вказано, хворій стало гірше, її перевели до реанімації. Вчора ввечері жінка померла.

"Також у міській лікарні №1 помер чоловік 1955 року народження з підозрою на COVID-19. Хворий госпіталізований 15 квітня, майже відразу переведений до реанімації та підключений до апарату ШВЛ. Мав супутній діагноз - гіпертонічна хвороба", - додали в ОДА.

Нагадаємо, на ранок 16 квітня в Україні було зафіксовано, за даними МОЗ, 4161 випадок COVID-19, з них 116 летальні.

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