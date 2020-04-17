На Буковині ще дві смерті: померли чоловік з підозрою та жінка з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Чернівецькій області зафіксували два нових летальних випадків серед пацієнтів медзакладів - померли жінка, інфікована коронавірусом, і чоловік з підозрою на COVID-19. Про це повідомила вранці 17 квітня Чернівецька ОДА у Facebook, передає УНН.
"Учора в Новоселицькій ЦРЛ померла пацієнтка 1967 року народження, хвора на коронавірус. Жінка поступила в інфекційне відділення 3 квітня з діагнозом двобічна негоспітальна пневмонія", - повідомили в ОДА.
6 квітня, як вказано, хворій стало гірше, її перевели до реанімації. Вчора ввечері жінка померла.
"Також у міській лікарні №1 помер чоловік 1955 року народження з підозрою на COVID-19. Хворий госпіталізований 15 квітня, майже відразу переведений до реанімації та підключений до апарату ШВЛ. Мав супутній діагноз - гіпертонічна хвороба", - додали в ОДА.
Нагадаємо, на ранок 16 квітня в Україні було зафіксовано, за даними МОЗ, 4161 випадок COVID-19, з них 116 летальні.