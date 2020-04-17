На Буковине еще две смерти: умерли мужчина с подозрением и женщина с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Черновицкой области зафиксировали два новых летальных случая среди пациентов медучреждений - умерли женщина, инфицированная коронавирусом, и мужчина с подозрением на COVID-19. Об этом сообщила утром 17 апреля Черновицкая ОГА в Facebook, передает УНН.
"Вчера в Новоселицкой ЦРБ умерла пациентка 1967 года рождения, больная коронавирусом. Женщина поступила в инфекционное отделение 3 апреля с диагнозом двухсторонняя внебольничная пневмония", - сообщили в ОГА.
6 апреля, как указано, больной стало хуже, ее перевели в реанимацию. Вчера вечером женщина умерла.
"Также в городской больнице №1 умер мужчина 1955 года с подозрением на COVID-19. Больной госпитализирован 15 апреля, почти сразу переведен в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ. Имел сопутствующий диагноз - гипертоническая болезнь", - добавили в ОГА.
Напомним, утром 16 апреля в Украине было зафиксировано, по данным Минздрава, 4161 случай COVID-19, из них 116 летальных.