На Босфорі зіткнулися суховантажі під прапорами Туреччини і Росії

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Згідно з повідомленням, 90-метровий турецький суховантаж “Tahsin İmamoğlu” прямував з провінції Коджаелі в промисловий порт Караденіз Ереглі на узбережжі Чорного моря.

Російський суховантаж “Rusich 10”, довжиною в 128 метрів плив з району Гемлік провінції Бурса в Росію.

До місця події були направлені катери KIYEM-5, KEGM-3, KURTARMA-11 і 14 буксирувальних суден.

Крім того, уточнює ТАСС, раніше в суботу стався ще один інцидент за участю російського судна.

“140-метровий суховантаж „Волзький-40“, який прямував з Текірдаґ в Росію, зіткнувся з риболовецьким судном на виході з Босфору, після чого буксири берегової охорони відбуксирували суховантаж до якірної стоянки Ахиркапи”, — йдеться в повідомленні.

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