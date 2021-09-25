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На Босфоре столкнулись сухогрузы под флагами Турции и России

На Босфоре столкнулись сухогрузы под флагами Турции и России

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. У берегов стамбульского района Йеникей столкнулись сухогрузы под флагами Турции и России. Об этом сообщает в субботу Управление береговой полиции Турции, передает агентство Anadolu, информирует УНН.

Детали

Согласно сообщению, 90-метровый турецкий сухогруз “Tahsin İmamoğlu” следовал из провинции Коджаэли в промышленный порт Карадениз Эрегли на побережье Черного моря.

Российский сухогруз “Rusich 10”, длиной в 128 метров плыл из района Гемлик провинции Бурса в Россию.

К месту происшествия были направлены катера KIYEM-5, KEGM-3, KURTARMA-11 и 14 буксировочных судов.

Кроме того, уточняет ТАСС, ранее в субботу произошел еще один инцидент с участием российского судна.

“140-метровый сухогруз „Волжский-40“, следовавший из Текирдаг в Россию, столкнулся с рыболовецким судном на выходе из Босфора, после чего буксиры береговой охраны отбуксировали сухогруз к якорной стоянке Ахиркапы”, — говорится в сообщении.

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