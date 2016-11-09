На АЗС зростає вартість ДП та газу - моніторинг
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. За даними моніторингу цін на пальне на українських АЗК, станом на 9 листопада, середня вартість бензину марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar становить 24,83 грн за літр. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані моніторингу компанії WOG.
Так, середня ціна на бензин марки А-92 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar становить 23,83 грн. А-95+ на зазначених АЗК коштує в середньому 25,99, а ДП — в середньому 21,87 грн за літр.
У той же час, середня вартість пального марки А-92 на таких АЗК, як Амік, TNK-BP та KLO становить 22,46 грн за літр, А-95 — 23,29 грн за літр, А-95+ — 24,66 грн за літр. Середня вартість ДП сягає 20,52 грн за літр.
На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal, середня вартість пального марки А-92 становить 21,56 грн за літр, А-95 — 22,04, А-95+ — 22,44 грн за літр та ДП — 19,39 грн за літр.
Ціни на скраплений газ:
на таких АЗК, як WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar, середня вартість автомобільного газу становить 12,40 грн за літр;
на АЗС Амік, TNK-BP та KLO — 11,85 грн на літр;
на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal — 11,61 грн на літр.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за прогнозами експертів, ціни на скраплений газ мають потенціал до здорожчання – до 70 коп. на літрі.
Також нагадаємо, за словами експерта Г.Рябцева, автогаз в Україні дорожчає через санкції проти російських компаній. Таким чином на вітчизняному ринку утворився дефіцит ресурсу.
Експерт уточнив, що подорожчання скрапленого газу триватиме доти, доки усі українські трейдери не знайдуть інших джерел постачання.
Разом з тим, компанія WOG поставила в Україну вже 2500 тис. тон скрапленого газу з ЄС.