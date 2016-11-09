На АЗС растет стоимость ДТ и газа - мониторинг
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. По данным мониторинга цен на топливо на украинских АЗС, по состоянию на 9 ноября, средняя стоимость бензина марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 24,83 грн за литр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные мониторинга компании WOG.
Так, средняя цена на бензин марки А-92 на АЗС WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 23,83 грн. А-95 + на указанных АЗС стоит в среднем 25,99, а ДТ - в среднем 21,87 грн за литр.
В то же время, средняя стоимость топлива марки А-92 на таких АЗС, как Амик, TNK-BP и KLO составляет 22,46 грн за литр, А-95 - 23,29 грн за литр, А-95 + - 24 66 грн за литр. Средняя стоимость ДТ достигает 20,52 грн за литр.
На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal, средняя стоимость топлива марки А-92 составляет 21,56 грн за литр, А-95 - 22,04, А-95 + - 22,44 грн за литр и ДТ - 19,39 грн за литр.
Цены на сжиженный газ:
на таких АЗС, как WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar, средняя стоимость автомобильного газа составляет 12,40 грн за литр;
на АЗС Амик, TNK-BP и KLO - 11,85 грн на литр;
на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal - 11,61 грн на литр.
Напомним, как сообщал УНН, по прогнозам экспертов, цены на сжиженный газ имеют потенциал к подорожанию - до 70 коп. на литре.
Также напомним, по словам эксперта Г.Рябцева, автогаз в Украине дорожает из-за санкций против российских компаний. Таким образом, на отечественном рынке образовался дефицит ресурса.
Эксперт уточнил, что подорожание сжиженного газа будет продолжаться до тех пор, пока все украинские трейдеры не найдут других источников.
Вместе с тем, компания WOG поставила в Украину уже 2 500 тыс. тонн сжиженного газа из ЕС.