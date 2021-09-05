На автомобіль з японським режисером Такесі Кітано напав чоловік з ножем і киркою
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Автомобіль, в якому знаходився відомий японський режисер і шоумен Такесі Кітано, зазнав нападу чоловіка, озброєного ножем і киркою. Про це повідомили в неділю японські агентство Kyodo та телеканал NHK, передає УНН.
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За даними ЗМІ, інцидент стався минулої ночі поблизу будівлі телевізійної станції каналу TV Tokyo.
Нападник був затриманий на місці, 74-річний Кітано не постраждав.
Наразі поліція з’ясовує обставини події. Крім кирки, з якої зловмисник у віці від 40 до 50 років кинувся на машину, при ньому був також виявлений ніж з 10-сантиметровим лезом.
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