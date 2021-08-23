Актора фільму Marvel побили в Ірландії

Деталі

Як повідомляється, інцидент стався в Голуеї 15 серпня. На машині швидкої допомоги він був доставлений в лікарню, де йому надали медичну допомогу після нанесених травм, в тому числі порізів на обличчі. Потім актора відпустили. Наразі зловмисників не вдалося знайти.

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“Було відомо, що він зупинявся в готелі G Hotel, який є один з найшикарніших готелів міста. Але ніхто нічого не чув ні про який напад або щось подібне і, очевидно, це було дуже тихо”, - сказано у повідомленні.

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