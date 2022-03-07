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На аеродромі під Херсоном українські військові знищили близько 30 гелікоптерів окупантів

На аеродромі під Херсоном українські військові знищили близько 30 гелікоптерів окупантів

Київ • УНН

 • 241590 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Українські військові знищили від 30 гелікоптерів ворога, живу силу та техніку поблизу Херсона. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Командування морської піхоти.

Цитата

"Ранок в Україні для російської нечисті точно починається не з кави. Вночі, українські воїни накрили аеродром Чорнобаївка біля Херсона. Окупанти вирішили частково розмістити там свій авіапарк. Знищено від 30 гелікоптерів ворога, а ще жива сила та техніка", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Також повідомляється, що минулої доби, на підступах до Миколаєва знищено 3 колони ворога, українські захисники захопили трофеї, велику кількість боєкомплекту, колісну техніку, 7 одиниць гаубиць Д-20.

Доповнення

За даними Генштабу ЗСУ, противник втратив 46 од. літаків та 68 од. гелікоптерів.

Загальні бойові втрати РФ внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять понад 11 тисяч осіб.

Українські Національні Новини

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