На аэродроме под Херсоном украинские военные уничтожили около 30 вертолетов оккупантов

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"Утро в Украине для российской нечисти точно начинается не с кофе. Ночью украинские воины накрыли аэродром Чернобаевка возле Херсона. Оккупанты решили частично разместить там свой авиапарк. Уничтожено от 30 вертолетов врага, а еще живая сила и техника", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что за прошедшие сутки, на подступах к Николаеву уничтожено 3 колонны врага, украинские защитники захватили трофеи, большое количество боекомплекта, колесную технику, 7 единиц гаубиц Д-20.

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По данным Генштаба ВСУ, противник потерял 46 ед. самолетов и 68 ед. вертолетов.

Общие боевые потери РФ в результате вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют более 11 тысяч человек.