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На аэродроме под Херсоном украинские военные уничтожили около 30 вертолетов оккупантов

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 марта. УНН. Украинские военные уничтожили от 30 вертолетов врага, живую силу и технику вблизи Херсона. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Командования морской пехоты.

Цитата

"Утро в Украине для российской нечисти точно начинается не с кофе. Ночью украинские воины накрыли аэродром Чернобаевка возле Херсона. Оккупанты решили частично разместить там свой авиапарк. Уничтожено от 30 вертолетов врага, а еще живая сила и техника", - говорится в сообщении.

Детали

Также сообщается, что за прошедшие сутки, на подступах к Николаеву уничтожено 3 колонны врага, украинские защитники захватили трофеи, большое количество боекомплекта, колесную технику, 7 единиц гаубиц Д-20.

Дополнение

По данным Генштаба ВСУ, противник потерял 46 ед. самолетов и 68 ед. вертолетов.

Общие боевые потери РФ в результате вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют более 11 тысяч человек.

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