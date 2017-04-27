На адміністративній межі з Кримом виявили психотропні пігулки
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. 200 пігулок медичного препарату "Фенобарбітал", який містить у собі психотропні речовини, виявили у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Чаплинка". Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.
"Учора (26 квітня - ред.), до контрольного пункту в’їзду-виїзду "Чаплинка" на автомобілі "Рено" прибув громадянин України, який слідував з материкової частини України. Під час огляду транспортного засобу, за допомогою службового собаки, натренованого на пошук наркотичних речовин, у багажному відділені прикордонники виявили 200 пігулок медичного препарату "Фенобарбітал", який містить у собі психотропні речовини", - йдеться у повідомленні.
Виявлені медикаменти прикордонники встановленим порядком передали представникам Національної поліції.
Як повідомляв УНН 27 квітня, завтра на адміністративній межі з Кримом стартують військові навчання.
Також раніше міжнародний канал постачання психотропів викрили на Вінниччині.