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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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На адміністративній межі з Кримом виявили психотропні пігулки

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. 200 пігулок медичного препарату "Фенобарбітал", який містить у собі психотропні речовини, виявили у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Чаплинка". Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України. 

На адміністративній межі з Кримом виявили психотропні пігулки

"Учора (26 квітня - ред.), до контрольного пункту в’їзду-виїзду "Чаплинка" на автомобілі "Рено" прибув громадянин України, який слідував з материкової частини України. Під час огляду транспортного засобу, за допомогою службового собаки, натренованого на пошук наркотичних речовин, у багажному відділені прикордонники виявили 200 пігулок медичного препарату "Фенобарбітал", який містить у собі психотропні речовини", -  йдеться у повідомленні.

Виявлені медикаменти прикордонники встановленим порядком передали представникам Національної поліції.

Як повідомляв УНН 27 квітня, завтра на адміністративній межі з Кримом стартують військові навчання.

Також раніше міжнародний канал постачання психотропів викрили на Вінниччині.

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