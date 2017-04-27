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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На административной границе с Крымом обнаружили психотропные таблетки

Киев • УНН

 • 10480 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. 200 таблеток медицинского препарата "Фенобарбитал", который содержит психотропные вещества, обнаружили в контрольном пункте въезда-выезда "Чаплинка". Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

На административной границе с Крымом обнаружили психотропные таблетки

"Вчера (26 апреля - ред.), к контрольному пункту въезда-выезда "Чаплинка" на автомобиле "Рено" прибыл гражданин Украины, который следовал с материковой части Украины. При осмотре транспортного средства, с помощью служебной собаки, натренированной на поиск наркотических веществ, в багажном отделении пограничники обнаружили 200 таблеток медицинского препарата "Фенобарбитал", который содержит психотропные вещества", - говорится в сообщении.

Обнаруженные медикаменты пограничники в установленном порядке передали представителям Национальной полиции.

Как сообщал УНН 27 апреля, завтра на административной границе с Крымом стартуют военные учения.

Также ранее международный канал поставки психотропов разоблачили в Винницкой области.

Украинские Национальные Новости

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