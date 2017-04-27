На административной границе с Крымом обнаружили психотропные таблетки

"Вчера (26 апреля - ред.), к контрольному пункту въезда-выезда "Чаплинка" на автомобиле "Рено" прибыл гражданин Украины, который следовал с материковой части Украины. При осмотре транспортного средства, с помощью служебной собаки, натренированной на поиск наркотических веществ, в багажном отделении пограничники обнаружили 200 таблеток медицинского препарата "Фенобарбитал", который содержит психотропные вещества", - говорится в сообщении.

Обнаруженные медикаменты пограничники в установленном порядке передали представителям Национальной полиции.

Как сообщал УНН 27 апреля, завтра на административной границе с Крымом стартуют военные учения.

Также ранее международный канал поставки психотропов разоблачили в Винницкой области.