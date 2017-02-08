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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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МЗС засудило вандалізм щодо польського консульства у Львові

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Міністерство зовнішніх справ України засудило акт вандалізму, вчинений сьогодні, 8 лютого, щодо Генконсульства Польщі у Львові. Про це УНН повідомили у прес-службі МЗС.

МЗС засудило вандалізм щодо польського консульства у Львові

"МЗС України рішуче засуджує акт вандалізму, вчинений 8 лютого ц.р. стосовно Генконсульства Польщі у Львові. Системність, з якою зловмисники вчиняють акти вандалізму і наруги, свідчить про зацікавленість третьої сторони завдати шкоди українсько-польським відносинам", - йдеться в повідомленні.

У відомстві також зазначили, що разом з польськими партнерами МЗС працює над позитивним порядком денним їхніх двосторонніх відносин. Одним із прикладів цього стала активізація роботи Українсько-польського Форуму партнерства, робоче засідання української частини якого відбулося у Києві 7 лютого 2017 р.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, невідомі облили фарбою польське консульство у Львові і зробили написи на паркані.

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