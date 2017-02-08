МИД осудило вандализм в отношении польского консульства во Львове

"МИД Украины решительно осуждает акт вандализма, совершенный 8 февраля с.г. в отношении Генконсульства Польши во Львове. Системность, с которой злоумышленники совершают акты вандализма и надругательства, свидетельствует о заинтересованности третьей стороны нанести вред украинско-польским отношениям", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что вместе с польскими партнерами МИД работает над позитивной повесткой дня их двусторонних отношений. Одним из примеров этого стала активизация работы украинско-польского Форума партнерства, рабочее заседание украинской части которого состоялось в Киеве 7 февраля 2017 года.

Напомним, как сообщал УНН, неизвестные облили краской польское консульство во Львове и сделали надписи на заборе.