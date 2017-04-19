МЗС закликало українців оминати штат Келантан у Малайзії

"У зв’язку зі спалахом захворювання внаслідок зараження вірусом пташиного грипу типу H5N1 в кількох регіонах східного узбережжя Малайзії МЗС рекомендує громадянам України, які планують здійснити поїздки до Малайзії або вже перебувають на її території, утриматись від поїздок до штату Келантан", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН 27 березня, у Тайвані знову зафіксовано пташиний грип.

Раніше повторні аналізи не виявили вірусу пташиного грипу у павича, який загинув у Миколаївському зоопарку.