МЗС закликало українців оминати штат Келантан у Малайзії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Через спалах захворювань вірусом пташиного грипу типу H5N1 в кількох регіонах східного узбережжя Малайзії, міністерство закордонних справ України закликає утриматись від поїздок до штату Келантан. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС.
"У зв’язку зі спалахом захворювання внаслідок зараження вірусом пташиного грипу типу H5N1 в кількох регіонах східного узбережжя Малайзії МЗС рекомендує громадянам України, які планують здійснити поїздки до Малайзії або вже перебувають на її території, утриматись від поїздок до штату Келантан", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН 27 березня, у Тайвані знову зафіксовано пташиний грип.
Раніше повторні аналізи не виявили вірусу пташиного грипу у павича, який загинув у Миколаївському зоопарку.