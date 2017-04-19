МИД призвал украинцев не посещать штат Келантан в Малайзии

"В связи со вспышкой заболевания в результате заражения вирусом птичьего гриппа типа H5N1 в нескольких регионах восточного побережья Малайзии МИД рекомендует гражданам Украины, которые планируют осуществить поездки в Малайзию или уже находятся на ее территории, воздержаться от поездок в штат Келантан", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН 27 марта, в Тайване вновь зафиксирован птичий грипп.

Ранее повторные анализы не выявили вируса птичьего гриппа в павлина, который погиб в Николаевском зоопарке.