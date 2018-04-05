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МЗС вимагає допустити українських лікарів до Балуха через погіршення здоров'я

МЗС вимагає допустити українських лікарів до Балуха через погіршення здоров'я

Київ • УНН

 • 8834 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Міністерство закордонних справ України вимагає допустити українських лікарів до засудженого окупаційною владою Криму українського активіста Володимира Балуха, у якого погіршується здоров'я. Про це написала у Twitter речниця МЗС Мар'яна Беца, передає УНН.

“Мужній В.Балух, політв’язень РФ, голодує з 19.03. Стан здоров’я погіршується. Вкотре вимагаємо допустити українських лікарів”, — повідомила М.Беца.

Як повідомляв УНН, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вчергове звернулась до Омбудсмена РФ Тетяни Москалькової з проханням перевірити умови утримання в ізоляторі українського активіста Володимира Балуха.

Нагадаємо, український активіст Володимир Балух, засуджений окупаційною владою Криму, минулого місяця оголосив безстрокове голодування.

Зазначимо, В.Балуха звинуватили в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухових речовин, які нібито були знайдені на горищі його будинку. Українець свою провину не визнав.

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