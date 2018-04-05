МЗС вимагає допустити українських лікарів до Балуха через погіршення здоров'я
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Міністерство закордонних справ України вимагає допустити українських лікарів до засудженого окупаційною владою Криму українського активіста Володимира Балуха, у якого погіршується здоров'я. Про це написала у Twitter речниця МЗС Мар'яна Беца, передає УНН.
“Мужній В.Балух, політв’язень РФ, голодує з 19.03. Стан здоров’я погіршується. Вкотре вимагаємо допустити українських лікарів”, — повідомила М.Беца.
Як повідомляв УНН, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вчергове звернулась до Омбудсмена РФ Тетяни Москалькової з проханням перевірити умови утримання в ізоляторі українського активіста Володимира Балуха.
Нагадаємо, український активіст Володимир Балух, засуджений окупаційною владою Криму, минулого місяця оголосив безстрокове голодування.
Зазначимо, В.Балуха звинуватили в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухових речовин, які нібито були знайдені на горищі його будинку. Українець свою провину не визнав.