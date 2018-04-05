МИД требует допустить украинских врачей к Балуху из-за ухудшения здоровья
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Министерство иностранных дел Украины требует допустить украинских врачей к осужденному оккупационной властью Крыма украинского активиста Владимира Балуха, у которого ухудшается здоровье. Об этом написала в Twitter пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, передает УНН.
"Мужественный В.Балух, политзаключенный РФ, голодает с 19.03. Состояние здоровья ухудшается. В очередной раз требуем допустить украинских врачей", - сообщила М.Беца.
Как сообщал УНН, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в очередной раз обратилась к Омбудсмену РФ Татьяне Москальковой с просьбой проверить условия содержания в изоляторе украинского активиста Владимира Балуха.
Напомним, украинский активист Владимир Балух, осужденный оккупационными властями Крыма, в прошлом месяце объявил бессрочную голодовку.
Отметим, В.Балуха обвинили в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, которые якобы были найдены на чердаке его дома. Украинец свою вину не признал.