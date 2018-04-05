МИД требует допустить украинских врачей к Балуху из-за ухудшения здоровья

"Мужественный В.Балух, политзаключенный РФ, голодает с 19.03. Состояние здоровья ухудшается. В очередной раз требуем допустить украинских врачей", - сообщила М.Беца.

Как сообщал УНН, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в очередной раз обратилась к Омбудсмену РФ Татьяне Москальковой с просьбой проверить условия содержания в изоляторе украинского активиста Владимира Балуха.

Напомним, украинский активист Владимир Балух, осужденный оккупационными властями Крыма, в прошлом месяце объявил бессрочную голодовку.

Отметим, В.Балуха обвинили в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, которые якобы были найдены на чердаке его дома. Украинец свою вину не признал.