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МИД требует допустить украинских врачей к Балуху из-за ухудшения здоровья

МИД требует допустить украинских врачей к Балуху из-за ухудшения здоровья

Киев  •  УНН

 • 8817 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Министерство иностранных дел Украины требует допустить украинских врачей к осужденному оккупационной властью Крыма украинского активиста Владимира Балуха, у которого ухудшается здоровье. Об этом написала в Twitter пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, передает УНН.

"Мужественный В.Балух, политзаключенный РФ, голодает с 19.03. Состояние здоровья ухудшается. В очередной раз требуем допустить украинских врачей", - сообщила М.Беца.

Как сообщал УНН, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в очередной раз обратилась к Омбудсмену РФ Татьяне Москальковой с просьбой проверить условия содержания в изоляторе украинского активиста Владимира Балуха.

Напомним, украинский активист Владимир Балух, осужденный оккупационными властями Крыма, в прошлом месяце объявил бессрочную голодовку.

Отметим, В.Балуха обвинили в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, которые якобы были найдены на чердаке его дома. Украинец свою вину не признал.

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