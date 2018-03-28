МЗС: відповіддю на видворення дипломатів з України може бути військова ескалація

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Росія поки не повідомляла про заходи у відповідь на рішення президента України Петра Порошенка вислати з країни 13 працівників дипустанов РФ, проте вона необхідно настане. Таку думку висловила у коментарі УНН повідомила речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца.

“Ні, — зазначила речниця на питання УНН про дзеркальну відповідь від РФ. — Але не можна нічого виключати. Росія зважає на реакцію різних партнерів: ви бачите, яка зараз міжнародна консолідація навколо цього питання. Дійсно, ця безпрецедентна атака в Солсбері — використання на території іншої держави хімічної зброї, і вислання безпрецедентного відсотка дипломатів з більше ніж з 25 країн, дійсно, такого не було фактично з часів "холодної війни", тому я думаю, Росія зараз дуже глибоко підходить до кожного випадку і буде дивитись у рамках національних інтересів”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Кремлі пообіцяли своєчасну відповідь на видворення російських дипломатів

Зазначимо, наразі 28 країн світу оголосили про рішення вислати російських диппредставників. Сьогодні до списку приєдналися Молдова, Австралія, Бельгія, Ірландія та Чорногорія.

Також сьогодні Люксембург і Словаччина відкликали своїх послів в РФ для консультацій.

“Що стосується України — тут не можна виключати жодних російських сценаріїв. Росія перетнула всі можливі червоні лінії, проводячи четвертий рік поспіль на території України гібридну війну і агресію. Це можуть бути як дзеркальні заходи, видворення української дипломатії, але це можуть бути інші заходи — будь-які, наприклад, загострення ситуації на Донбасі також не слід виключати. Тому, у будь-якому разі, ми проаналізували всі можливі кроки, ми готові — це були свідомі дії української сторони, і ми усвідомлюємо, що буде відповідь російської сторони”, — наголосила Беца.

Як повідомляв УНН, Служба безпеки України направила в МЗС України докази цілеспрямованої діяльності на шкоду державі 13 російських дипломатів, щодо яких було прийнято рішення про видворення з української території.

Також нагадаємо, що СБУ закрила в'їзд в Україну 23 видвореним з Британії росіянам, причетним до розвідувальних служб РФ.

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