МЗС: відповіддю на видворення дипломатів з України може бути військова ескалація

“Ні, — зазначила речниця на питання УНН про дзеркальну відповідь від РФ. — Але не можна нічого виключати. Росія зважає на реакцію різних партнерів: ви бачите, яка зараз міжнародна консолідація навколо цього питання. Дійсно, ця безпрецедентна атака в Солсбері — використання на території іншої держави хімічної зброї, і вислання безпрецедентного відсотка дипломатів з більше ніж з 25 країн, дійсно, такого не було фактично з часів "холодної війни", тому я думаю, Росія зараз дуже глибоко підходить до кожного випадку і буде дивитись у рамках національних інтересів”.

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Зазначимо, наразі 28 країн світу оголосили про рішення вислати російських диппредставників. Сьогодні до списку приєдналися Молдова, Австралія, Бельгія, Ірландія та Чорногорія.

Також сьогодні Люксембург і Словаччина відкликали своїх послів в РФ для консультацій.

“Що стосується України — тут не можна виключати жодних російських сценаріїв. Росія перетнула всі можливі червоні лінії, проводячи четвертий рік поспіль на території України гібридну війну і агресію. Це можуть бути як дзеркальні заходи, видворення української дипломатії, але це можуть бути інші заходи — будь-які, наприклад, загострення ситуації на Донбасі також не слід виключати. Тому, у будь-якому разі, ми проаналізували всі можливі кроки, ми готові — це були свідомі дії української сторони, і ми усвідомлюємо, що буде відповідь російської сторони”, — наголосила Беца.

Як повідомляв УНН, Служба безпеки України направила в МЗС України докази цілеспрямованої діяльності на шкоду державі 13 російських дипломатів, щодо яких було прийнято рішення про видворення з української території.

Також нагадаємо, що СБУ закрила в'їзд в Україну 23 видвореним з Британії росіянам, причетним до розвідувальних служб РФ.