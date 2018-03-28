МИД: ответом на выдворение дипломатов из Украины может быть военная эскалация

"Нет, - отметила пресс-секретарь на вопрос УНН о зеркальном ответе от РФ. - Но нельзя ничего исключать. Россия учитывает реакцию различных партнеров: вы видите, какая сейчас международная консолидация вокруг этого вопроса. Действительно, эта беспрецедентная атака в Солсбери - использование на территории другого государства химического оружия, и высылки беспрецедентного процента дипломатов из более чем 25 стран, действительно, такого не было фактически со времен "холодной войны", поэтому, я думаю, Россия сейчас очень глубоко подходит к каждому случаю и будет действовать в рамках национальных интересов".

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Отметим, в настоящее время 28 стран мира объявили о решении выслать российских диппредставителей. Сегодня в список присоединились Молдова, Австралия, Бельгия, Ирландия и Черногория.

Также сегодня Люксембург и Словакия отозвали своих послов в РФ для консультаций.

"Что касается Украины - здесь нельзя исключать никаких российских сценариев. Россия пересекла все возможные красные линии, проводя четвертый год подряд на территории Украины гибридную войну и агрессию. Это могут быть как зеркальные меры, выдворение украинской дипломатии, но это могут быть и другие мероприятия - любые, например, обострение ситуации на Донбассе также не следует исключать. Поэтому, в любом случае, мы проанализировали все возможные шаги, мы готовы - это были сознательные действия украинской стороны, и мы понимаем, что будет ответ российской стороны", - отметила Беца.

Как сообщал УНН, Служба безопасности Украины направила в МИД Украины доказательства целенаправленной деятельности в ущерб государству 13 российских дипломатов, в отношении которых было принято решение о выдворении с украинской территории.

Также напомним, что СБУ закрыла въезд в Украину 23 выдворенным из Великобритании россиянам, причастным к разведывательным службам РФ.