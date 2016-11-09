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МЗС: рішення Єврокомісії на користь “Газпрому” є порушенням Угоди про асоціацію

МЗС: рішення Єврокомісії на користь “Газпрому” є порушенням Угоди про асоціацію

Київ • УНН

 • 15462 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Рішення Європейської комісії, наслідком якого стало запровадження додаткових виключень для російського “Газпрому” до потужностей газопроводу OPAL, є порушенням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Про це заявила заступник Міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль під час зустрічі з Головою Представництва ЄС в Україні Хюгом Мінгареллі 9 листопада 2016 року, передає УНН.

"Нещодавне рішення Європейської комісії, наслідком якого стало запровадження додаткових виключень щодо доступу третіх сторін ("Газпрому" - ред.) до потужностей газопроводу OPAL. Було наголошено, що схвалення такого роду рішень без проведення попередніх консультацій з українською стороною є порушенням статті 274 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, якою передбачається взаємне урахування сторонами потенціалу та спроможностей енергетичної інфраструктури одна одної, а також проведення консультацій та координації своїх дій у сфері забезпечення безпеки постачань енергетичних ресурсів“, — сказано в повідомленні.

Водночас у відомстві зазначили, що Європейська Комісія в процесі підготовки таких рішень має дотримуватися зобов’язань, взятих ЄС в рамках його участі в Договорі про створення Енергетичного Співтовариства, зокрема дотримуватися у відносинах з Україною та іншими державами-партнерами принципу солідарності та уникати ухвалення рішень, які б суперечили антимонопольному законодавству ЄС.

Нагадаємо, Єврокомісія днями дозволила російському “Газпрому” збільшити прокачку газу через трубопровід OPAL, який побудовано в обхід України.

Як повідомляв УНН, за словами експерта Дмитро Марунича, рішення Єврокомісії дозволити “Газпрому” використовувати більші потужності німецького газопроводу OPAL та дозволить росіянам постачати більше газу через “Північний потік” і менше — через українську газотранспортну систему (ГТС).Такий крок збоку ЄК був не миничум.

 

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