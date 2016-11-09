МИД: решение Еврокомиссии в пользу "Газпрома" является нарушением Соглашения об ассоциации
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Решение Европейской комиссии, следствием которого стало введение дополнительных исключений для российского "Газпрома" к мощностям газопровода OPAL, является нарушением Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль во время встречи с Главой Представительства ЕС в Украине Хюгом Мингарелли 9 ноября 2016 г., передает УНН.
"Недавнее решение Европейской комиссии, следствием которого стало введение дополнительных исключений относительно доступа третьих сторон ("Газпрома" - ред.) к мощностям газопровода OPAL. Было отмечено, что принятие такого рода решений без проведения предварительных консультаций с украинской стороной является нарушением статьи 274 Соглашения о ассоциации между Украиной и ЕС, которым предусматривается взаимный учет сторонами потенциала и возможностей энергетической инфраструктуры друг друга, а также проведение консультаций и координации своих действий в сфере обеспечения безопасности поставок энергетических ресурсов", - сказано в сообщении.
В то же время в ведомстве отметили, что Европейская Комиссия в процессе подготовки таких решений должна соблюдать обязательства, взятые ЕС в рамках его участия в Договоре о создании Энергетического Сообщества, в частности соблюдать в отношениях с Украиной и другими государствами-партнерами принцип солидарности и избегать принятия решений, которые бы противоречили антимонопольному законодательству ЕС.
Напомним, Еврокомиссия на днях позволила российскому "Газпрому" увеличить прокачку газа через трубопровод OPAL, который построен в обход Украины.
Как сообщал УНН, по словам эксперта Дмитрия Марунича, решение Еврокомиссии разрешить "Газпрому" использовать большие мощности немецкого газопровода OPAL позволит россиянам поставлять больше газа через "Северный поток" и меньше - через украинскую газотранспортную систему (ГТС). Такой шаг со стороны ЕК был неминуем.