МЗС РФ задоволене доповіддю ОЗХЗ з приводу застосування хімічної зброї в Алеппо
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Міністерство закордонних справ Росії заявило, що задоволене доповіддю місії ОЗХЗ за фактом застосування хімічної зброї в Сирії 16 вересня 2016 року в Алеппо, передає УНН з посиланням на сайт МЗС РФ.
У міністерстві відзначили, що посприяли сирійській стороні шляхом передачі російськими фахівцями представникам офіційного Дамаска відібраних на місці проб, документальних і матеріальних свідчень.
“Висновок, що ... терористами був застосований іприт, отримав повне підтвердження в Організації по забороні хімічної зброї. Констатуємо це з задоволенням”, — підкреслили в МЗС РФ.
Відомство заявило про необхідність встановити винних у згаданому інциденті, а також “тих, хто стоїть за ними, можливо, направляючи їх діяльність із-за меж Сирії”.
Нагадаємо американське військове і розвідувальне співтовариство перехопило повідомлення, у якому сирійські військові і хімічні експерти говорили про підготовку до нападу із застосуванням зарину в ІД.