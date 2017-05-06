МИД РФ удовлетворено докладом ОЗХО по поводу применения химического оружия в Алеппо
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Министерство иностранных дел России заявило, что довольно докладом миссии ОЗХО по факту применения химического оружия в Сирии 16 сентября 2016 в Алеппо, передает УНН со ссылкой на сайт МИД РФ.
В министерстве отметили, что помогли сирийской стороне путем передачи специалистами представителям официального Дамаска отобранных на месте проб, документальных и материальных свидетельств.
“Вывод, что ... террористами был применен иприт, получил полное подтверждение в Организации по запрещению химического оружия. Констатируем это с удовольствием”, — подчеркнули в МИД РФ.
Ведомство заявило о необходимости установить виновных в упомянутом инциденте, а также “тех, кто стоит за ними, возможно, направляя их деятельность из-за пределов Сирии”.
Напомним американское военное и разведывательное сообщество перехватило сообщение , в котором сирийские военные и химические эксперты говорили о подготовке к нападению с применением зарина в ИД.