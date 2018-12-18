МЗС РФ вважає "кримську" резолюцію "зашореною" кампанією проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Голосування в Генеральній Асамблеї ООН щодо української резолюції про проблему мілітаризації Криму і Чорного та Азовського морів є зашореною кампанією проти Росії. Про це заявив директор департаменту міжнародних організацій МЗС РФ Петро Іллічов, передає УНН з посланням на ТАСС.
Він висловив жаль, що Генасамблея ООН "не стала вникати у суть" поправок, запропонованих РФ.
"Просто йде така зашорена кампанія проти Росії", - пояснив Іллічов.
При цьому він назвав прикрим рішення Киргизстану і Казахстану утриматися при голосуванні.
Як повідомляв УНН, у вівторок Генеральна асамблея ООН ухвалила запропоновану Україною резолюцію про проблему мілітаризації Криму і акваторій Азовського і Чорного морів. За документ проголосували 66 країн, проти - 19, утрималися 72.
У МЗС України заявили, що нова резолюція буде використана у контексті зусиль України з деокупації території нашої держави, а також відновлення стабільності у регіоні Чорного та Азовського морів.