МИД РФ считает "крымскую" резолюцию "зашоренной" кампанией против России
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Голосование в Генеральной Ассамблее ООН по украинской резолюции о проблеме милитаризации Крыма и Черного и Азовского морей является зашоренной кампанией против России. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев, передает УНН с посыланием на ТАСС.
Он выразил сожаление, что Генассамблея ООН "не стала вникать в суть" поправок, предложенных РФ.
"Просто идет такая зашоренная кампания против России", - пояснил Ильичев.
При этом он назвал досадным решение Киргизстана и Казахстана воздержаться при голосовании.
Как сообщал УНН, во вторник Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о проблеме милитаризации Крыма и акваторий Азовского и Черного морей. За документ проголосовали 66 стран, против - 19, воздержались 72.
В МИД Украины заявили, что новая резолюция будет использована в контексте усилий Украины по деоккупации территории нашего государства, а также восстановления стабильности в регионе Черного и Азовского морей.