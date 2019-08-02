МЗС РФ: Путін і Трамп не обговорювали Україну під час останньої телефонної розмови
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Президенти Росії і США Володимир Путін і Дональд Трамп не обговорювали українське питання в ході телефонної розмови, що відбулася 31 липня. Про це повідомив в п’ятницю російському агентству ТАСС заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, пише УНН.
“Ні, в цій телефонній розмові Україна не обговорювалася, — сказав заступник міністра, відповідаючи на відповідне запитання. — Порушувалися інші питання: дійсно, президент Трамп запропонував сприяння в гасінні лісових пожеж в Сибіру, відбувся також обмін думками з економічних справ”.
Він також повідомив, що конкретних домовленостей по новому контакту лідерів Росії і США поки немає. “Ні, поки що більш конкретних домовленостей, ніж принципове розуміння про необхідність контактів, не досягнуто”, — сказав високопоставлених дипломат, відповідаючи на відповідне запитання.
Нагадуємо, в середу ввечері Путін і Трамп провели “конструктивну, але коротку телефонну розмову”, під час якої президент США запропонував посприяти Росії в боротьбі з лісовими пожежами в Сибіру. Як повідомила прес-служба Кремля, Путін “висловив щиру подяку за таке уважне ставлення, пропозицію про допомогу і підтримку” і зазначив, що російська сторона за необхідності нею скористається.