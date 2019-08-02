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МЗС РФ: Путін і Трамп не обговорювали Україну під час останньої телефонної розмови

МЗС РФ: Путін і Трамп не обговорювали Україну під час останньої телефонної розмови

Київ • УНН

 • 10139 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Президенти Росії і США Володимир Путін і Дональд Трамп не обговорювали українське питання в ході телефонної розмови, що відбулася 31 липня. Про це повідомив в п’ятницю російському агентству ТАСС заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, пише УНН.

“Ні, в цій телефонній розмові Україна не обговорювалася, — сказав заступник міністра, відповідаючи на відповідне запитання. — Порушувалися інші питання: дійсно, президент Трамп запропонував сприяння в гасінні лісових пожеж в Сибіру, відбувся також обмін думками з економічних справ”.

Він також повідомив, що конкретних домовленостей по новому контакту лідерів Росії і США поки немає. “Ні, поки що більш конкретних домовленостей, ніж принципове розуміння про необхідність контактів, не досягнуто”, — сказав високопоставлених дипломат, відповідаючи на відповідне запитання.

Нагадуємо, в середу ввечері Путін і Трамп провели “конструктивну, але коротку телефонну розмову”, під час якої президент США запропонував посприяти Росії в боротьбі з лісовими пожежами в Сибіру. Як повідомила прес-служба Кремля, Путін “висловив щиру подяку за таке уважне ставлення, пропозицію про допомогу і підтримку” і зазначив, що російська сторона за необхідності нею скористається.

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