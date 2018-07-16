МЗС РФ: переговори Путіна та Трампа пройшли краще, ніж супер
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Переговори президента РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа пройшли краще, ніж супер. Таку оцінку перемовинам дав глава МЗС РФ Сергій Лавров, слова якого цитує у своєму Twitter російський журналіст Дмитро Смірнов, передає УНН.
"Лавров: Переговори Путіна та Трампа пройшли краще, ніж супер, - шикарно", - написав Смірнов, цитуючи Лаврова.
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Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що ця зустріч (із Трампом) - перший крок до оздоровлення відносин Росії і США.
Додамо, переговори Путіна з Трампом віч-на-віч тривали понад дві години, потім лідери провели зустріч у розширеному складі в присутності в тому числі очільника МЗС РФ Сергія Лаврова і держсекретаря США Майкла Помпео.