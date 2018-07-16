МИД РФ: переговоры Путина и Трампа прошли лучше, чем супер
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа прошли лучше, чем супер. Такую оценку переговорам дал глава МИД РФ Сергей Лавров, слова которого цитирует в своем Twitter российский журналист Дмитрий Смирнов, передает УНН.
"Лавров: Переговоры Путина и Трампа прошли лучше, чем супер - шикарно", - написал Смирнов, цитируя Лаврова.
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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что эта встреча (с Трампом) - первый шаг к оздоровлению отношений России и США.
Добавим, переговоры Путина с Трампом лицом к лицу продолжались более 2 часов, затем лидеры провели встречу в расширенном составе в присутствии в том числе главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео.