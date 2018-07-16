МИД РФ: переговоры Путина и Трампа прошли лучше, чем супер

"Лавров: Переговоры Путина и Трампа прошли лучше, чем супер - шикарно", - написал Смирнов, цитируя Лаврова.

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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что эта встреча (с Трампом) - первый шаг к оздоровлению отношений России и США.

Добавим, переговоры Путина с Трампом лицом к лицу продолжались более 2 часов, затем лидеры провели встречу в расширенном составе в присутствии в том числе главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео.