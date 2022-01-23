МЗС РФ назвало "дезінформацією" заяву Британії про плани Кремля привести до влади в Україні проросійського лідера
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Росія назвала "дезінформацією і провокаційною діяльністю" заяву Британії про те, що Кремль планує привести до влади в Україні проросійського лідера. Повідомлення МЗС РФ опублікувало в Telegram, передає УНН.
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"Поширена МЗС Британії дезінформація - ще одне свідчення того, що саме країни НАТО на чолі з англосаксами займаються ескалацією напруженості навколо України", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Також, вони заявили, що МЗС Британії нібито має "припинити провокаційну діяльність, перестати поширювати нісенітницю і сконцентруватися на вивченні історії татаро-монгольського іга".
Що було раніше
У Міністерстві закордонних справ Британії напередодні повідомили про плани РФ після вторгнення в Україну. У контексті військової ескалації з боку Росії особливу роль може відігравати план Кремля привести проросійського політика до влади в Україні.
У британському МЗС підкреслили, що російська розвідка підтримує контакти з кількома колишніми українськими політиками.
"Деякі з них контактують з російськими розвідниками, залученими до планування нападу на Україну", — додали у зовнішньополітичному відомстві.
За словами міністра закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, "оприлюднена інформація проливає світло на масштаб російських дій, покликаних підірвати Україну".
Доповнення
На кордоні з Україною зосереджено десятки тисяч російських військовослужбовців, а також цілий арсенал танків, бойових машин, артилерії і ракет.
Росія заперечує свої плани вторгнення, але Білий дім вважає, що тепер атака може відбутися в будь-який момент.
Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс попередила в п'ятницю, що Москва ризикує опинитися втягнутою в "жахливу ситуацію" в разі вторгнення.
Виступаючи в Австралії, Трасс попередила президента Росії Володимира Путіна, що він знаходиться "на межі серйозної стратегічної помилки".
Він "не засвоїв уроків історії, - сказала Трасс у Сіднеї. - Українці будуть боротися з цим, це може бути жахливо".
Велика Британія одна з небагатьох західних країн, які допомагають Україні з такою зброєю, як протитанкові ракети, через загрозу агресії з боку Росії.