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МИД РФ назвал "дезинформацией" заявление Британии о планах Кремля привести к власти в Украине пророссийского лидера

МИД РФ назвал "дезинформацией" заявление Британии о планах Кремля привести к власти в Украине пророссийского лидера

Киев • УНН

 • 16987 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Россия назвала "дезинформацией и провокационной деятельностью" заявление Британии о том, что Кремль планирует привести к власти в Украине пророссийского лидера. Сообщение МИД РФ опубликовал в Telegram, передает УНН.

Цитата

«Распространённая МИД Британии дезинформация — ещё одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряжённости вокруг Украины», - говорится в сообщении.

Детали

Также, они заявили, что МИД Британии якобы должно "прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига".

Что было ранее

В Министерстве иностранных дел Британии накануне сообщили о планах РФ после вторжения в Украину. В контексте военной эскалации со стороны России особую роль может играть план Кремля привести пророссийского политика к власти в Украине.

В британском МИД подчеркнули, что российская разведка поддерживает контакты с несколькими бывшими украинскими политиками.

“Некоторые из них контактируют с российскими разведчиками, вовлеченными в планирование нападения на Украину”, — добавили во внешнеполитическом ведомстве.

По словам министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, “обнародованная информация проливает свет на масштаб российских действий, призванных подорвать Украину”.

Дополнение

На границе с Украиной сосредоточено десятки тысяч российских военнослужащих, а также целый арсенал танков, боевых машин, артиллерии и ракет.

Россия отрицает свои планы вторжения, но Белый дом считает, что теперь атака может произойти в любой момент.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс предупредила в пятницу, что Москва рискует оказаться втянутой в "ужасную ситуацию" в случае вторжения.

Выступая в Австралии, Трасс предупредила президента России Владимира Путина, что он находится "на грани серьезной стратегической ошибки".

Он "не усвоил уроков истории, — сказала Трасс в Сиднее. - Украинцы будут бороться с этим, это может быть ужасно".
Великобритания одна из немногих западных стран, которые помогают Украине с таким оружием, как противотанковые ракеты, из-за угрозы агрессии со стороны России.

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