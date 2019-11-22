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МЗС прокоментувало перший день слухань Арбітражного трибуналу щодо захоплених Росією кораблів

МЗС прокоментувало перший день слухань Арбітражного трибуналу щодо захоплених Росією кораблів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Заступниця міністра закордонних справ Олени Зеркаль під час процедурних слухань Арбітражного трибуналу у справі щодо імунітету трьох українських військових кораблів та 24 членів їхніх екіпажів виступила із офіційною позицією України. Про це повідомляє УНН з посиланням на МЗС.

Олена Зеркаль наголосила, що у результаті захоплення та затримання Росія порушила основний принцип, закріплений в Конвенції та звичаєвому міжнародному праві, відповідно до якого військові кораблі та інші військово-морські судна користуються абсолютним імунітетом. "Такі дії були засуджені всім світом, у т.ч. Генеральною Асамблеєю ООН, Європейським парламентом, Парламентською Асамблеєю Ради Європи та різними державами", заявила вона.

Заступниця міністра нагадала, що після кількох місяців безрезультатних спільних зусиль з метою змусити Росію звільнити судна та членів їхніх екіпажів, 1 квітня 2019 року Україна розпочала арбітражне провадження відповідно до Конвенції ООН з морського права.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал з морського права наказав Росії "негайно звільнити українські військово-морські судна" та "негайно звільнити 24 затриманих українських членів екіпажів цих суден".

Як відомо, Росія не виконала наказ Трибуналу. Натомість Росія тримала членів екіпажів суден ще чотири місяці, перш ніж остаточно звільнити їх у вересні.

"Навіть сьогодні Росія не виконала наказу ITLOS (Міжнародного трибуналу з морського права – ред.) оскільки вона поставила умови звільнення членів екіпажів суден", підкреслила Зеркаль.

"Аналогічно, хоча три дні тому Росія звільнила "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу", вона досі не виконала наказ. Це пов’язано з тим, що перш ніж звільнити судна, в порушення наказу ITLOS, Росія вилучила з суден зброю, комунікаційне обладнання, документи тощо. Все це залишається в Росії", повідомила заступниця глави МЗС.

"Крім того, сьогодні Росія продовжує порушувати UNCLOS. Росія продовжує заперечувати імунітет членів екіпажів наших суден і продовжує їх кримінальне переслідування за ті дії, які вони здійснювали під час перебування на борту українських військово-морських суден. І вона продовжує відмовлятись від повернення в Україну комунікаційної техніки, яка потребує захисту, та інших матеріалів, вилучених із суден. Для того щоб покласти край цьому триваючому порушенню UNCLOS, Україна має право на остаточне, обов'язкове рішення про те, що Росія порушила статті 32, 58, 95 та 96 Конвенції", підсумувала дипломат.

Нагадаємо, 21 листопада в Палаці Правосуддя (м.Гаага, Королівство Нідерланди) відбулись процедурні слухання Арбітражного трибуналу, утвореного згідно з Додатком VII до Конвенції ООН з морського права, у справі щодо імунітету трьох українських військових кораблів та 24 членів їхніх екіпажів.

Арбітражний трибунал у складі Дональда Макрея (Канада) – Президент, Гудмундура Ейрікссона (Ісландія). Рюдигера Вольфрума (Німеччина), Крістофера Грінвуда (Британія), Володимира Голіцина (Росія) почав заслуховувати позиції сторін щодо процесуальних аспектів подальшого розгляду справи. Слухання є конфіденційними.

Арбітражний трибунал найближчим часом оприлюднить свій перший процедурний Наказ.

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