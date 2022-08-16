МЗС про "суд" над іноземцями із ЗСУ: нікчемний і порушує правила ведення війни
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що "суд" на Донбасі над іноземцями, які воювали у лавах ЗСУ, – черговий доказ того, що росія грубо порушує правила ведення війни. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Ніколенка.
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"Фальшивий суд росії на Донбасі над іноземними військовослужбовцями Збройних сил України та гуманітарним працівником є нікчемним. Це черговий доказ того, що москва грубо порушує правила ведення війни. Міжнародне гуманітарне право мають застосовувати до всіх військовополонених та затриманих цивільних осіб", – зазначив Ніколенко.
Нагадаємо
Так званий "верховний суд днр" повідомив, що на 15 серпня заплановано "судове засідання" щодо п'яти іноземців, які воювали на боці України.