МИД о "суде" над иностранцами из ВСУ: ничтожный и нарушает правила ведения войны
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что "суд" на Донбассе над иностранцами, которые воевали в рядах ВСУ, – очередное доказательство того, что россия грубо нарушает правила ведения войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Николенко.
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"Фальшивый суд россии на Донбассе над иностранными военнослужащими Вооруженных сил Украины и гуманитарным работником ничтожный. Это очередное доказательство того, что москва грубо нарушает правила ведения войны. Международное гуманитарное право должны применять ко всем военнопленным и задержанным гражданским лицам", – отметил Николенко.
Напомним
Так называемый "верховный суд днр" сообщил, что на 15 августа запланировано "судебное заседание" в отношении пяти иностранцев, которые воевали на стороне Украины.