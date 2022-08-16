МИД о "суде" над иностранцами из ВСУ: ничтожный и нарушает правила ведения войны

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"Фальшивый суд россии на Донбассе над иностранными военнослужащими Вооруженных сил Украины и гуманитарным работником ничтожный. Это очередное доказательство того, что москва грубо нарушает правила ведения войны. Международное гуманитарное право должны применять ко всем военнопленным и задержанным гражданским лицам", – отметил Николенко.

Напомним

Так называемый "верховный суд днр" сообщил, что на 15 августа запланировано "судебное заседание" в отношении пяти иностранцев, которые воевали на стороне Украины.