МЗС: новий план дій Ради Європи для України на 2023-2026 роки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Представники Ради Європи та причетних органів державної влади України обговорили пропозиції щодо підготовки нового Плану дій Ради Європи для нашої держави на 2023-2026 роки. Про це повідомляє УНН з посиланням на портал відомства.
Деталі
В рамках засідання українські та європейські експерти проаналізували стан реалізації Плану дій Ради Європи для України на 2018-2022 роки, зокрема виконання проєктів з посилення європейських стандартів прав людини в Україні, захисту прав внутрішньо переміщених осіб та національних меншин, боротьби з насильством стосовно жінок і дітей.
Сторони приділили окрему увагу реформі кримінальної юстиції, судовій реформі, децентралізації, боротьбі із кіберзлочинністю та шляхам удосконаленню виборчих процесів в Україні.
Також обговорили пропозиції щодо підготовки нового Плану дій Ради Європи для нашої держави на 2023-2026 роки, робота над яким повинна бути завершена до кінця поточного року.
Додамо
Плани дій Ради Європи для України це стратегічні документи, що реалізуються з 2005 року з метою допомоги Україні у виконанні своїх обов’язків як держави-члена Ради Європи, а також виконання державою міжнародних правових норм для Угоди про асоціацію з ЄС.
Чинний План дій на 2018-2022 роки є найбільшим серед подібних документів із загальним фінансуванням близько 36 млн євро. Це свідчить про особливу співпрацю між Україною та Радою Європи, яка сприяє узгодженню українського законодавства, інституцій та практики з європейськими стандартами у сфері прав людини, верховенства права та демократії.