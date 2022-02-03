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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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МЗС: новий план дій Ради Європи для України на 2023-2026 роки

МЗС: новий план дій Ради Європи для України на 2023-2026 роки

Київ • УНН

 • 31546 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Представники Ради Європи та причетних органів державної влади України обговорили пропозиції щодо підготовки нового Плану дій Ради Європи для нашої держави на 2023-2026 роки. Про це повідомляє УНН з посиланням на портал відомства.

Деталі

В рамках засідання українські та європейські експерти проаналізували стан реалізації Плану дій Ради Європи для України на 2018-2022 роки, зокрема виконання проєктів з посилення європейських стандартів прав людини в Україні, захисту прав внутрішньо переміщених осіб та національних меншин, боротьби з насильством стосовно жінок і дітей.

Сторони приділили окрему увагу реформі кримінальної юстиції, судовій реформі, децентралізації, боротьбі із кіберзлочинністю та шляхам удосконаленню виборчих процесів в Україні.

Також обговорили пропозиції щодо підготовки нового Плану дій Ради Європи для нашої держави на 2023-2026 роки, робота над яким повинна бути завершена до кінця поточного року.

Додамо

Плани дій Ради Європи для України це стратегічні документи, що реалізуються з 2005 року з метою допомоги Україні у виконанні своїх обов’язків як держави-члена Ради Європи, а також виконання державою міжнародних правових норм для Угоди про асоціацію з ЄС.

Чинний План дій на 2018-2022 роки є найбільшим серед подібних документів із загальним фінансуванням близько 36 млн євро. Це свідчить про особливу співпрацю між Україною та Радою Європи, яка сприяє узгодженню українського законодавства, інституцій та практики з європейськими стандартами у сфері прав людини, верховенства права та демократії.

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