МИД: новый план действий Совета Европы для Украины на 2023-2026 годы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Представители Совета Европы и причастных органов государственной власти Украины обсудили предложения по подготовке нового плана действий Совета Европы для Украины на 2023-2026 годы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал ведомства.
Детали
В рамках заседания украинские и европейские эксперты проанализировали состояние реализации Плана действий Совета Европы для Украины на 2018-2022 годы, в частности выполнение проектов по усилению европейских стандартов прав человека в Украине, защиты прав внутренне перемещенных лиц и национальных меньшинств, борьбы с насилием в отношении женщин и детей.
Стороны уделили отдельное внимание реформе уголовной юстиции, судебной реформе, децентрализации, борьбе с киберпреступностью и путям совершенствованию избирательных процессов в Украине.
Также обсудили предложения по подготовке нового Плана действий Совета Европы для Украины на 2023-2026 годы, работа над которым должна быть завершена до конца текущего года.
Добавим
Планы действий Совета Европы для Украины это стратегические документы, реализуются с 2005 года с целью помощи Украине в исполнении своих обязанностей как государства-члена Совета Европы, а также выполнение государством международных правовых норм для Соглашения об ассоциации с ЕС.
Действующий План действий на 2018-2022 годы является крупнейшим среди подобных документов с общим финансированием около 36 млн евро. Это свидетельствует об особом сотрудничестве между Украиной и Советом Европы, которое способствует согласованию украинского законодательства, институтов и практики с европейскими стандартами в сфере прав человека, верховенства права и демократии.