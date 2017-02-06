МЗС Німеччини: США та Росія досягнуть домовленості, але лише не за рахунок України чи Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. За результатами візиту до США міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель (Sigmar Gabriel) висловив переконання, що адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа поки тільки шукає власну стратегію щодо Росії, передає УНН з посиланням на DW.
Про це він сказав у ефірі телеканалу ARD в неділю, 5 лютого. Також глава німецького МЗС Зіґмар Ґабріель запевнив, що зближення США із Росією не повинно відбуватися за рахунок України чи Європи.
Крім того, міністр позитивно оцінив можливість зближення США та Росії. “Ми всі повинні сподіватися, що США та Росія досягнуть домовленості, але лише не за рахунок України чи Європи. Проте якщо буде зниження напруженості між цими двома світовими державами, то це буде добре для розвитку подій у Сирії, для розвитку подій в Україні,” — сказав він.
При цьому він зауважив: “Для нас, німців та європейців все ясно: ми не можемо терпіти, що одна країна в Європі змінює кордони, як це зробила Росія. Американці бачать це так само”.
Коментуючи ситуацію в Авдіївці, міністр зауважив, що обидві сторони конфлікту несуть відповідальність за нинішню ескалацію на Донбасі.
Нагадаємо, американські конгресмени повторно внесли на розгляд Палати представників американського конгресу законопроект на підтримку України STAND for Ukraine Act.
ЄС планує розширити санкційний список і продовжити санкції проти Росії.