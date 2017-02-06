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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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МИД Германии: США и Россия достигнут договоренности, но только не за счет Украины или Европы

Киев • УНН

 • 8821 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. По результатам визита в США министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) выразил убеждение, что администрация президента США Дональда Трампа пока только ищет свою стратегию в отношении России, передает УНН со ссылкой на DW.

МИД Германии: США и Россия достигнут договоренности, но только не за счет Украины или Европы

Об этом он сказал в эфире телеканала ARD в воскресенье, 5 февраля. Также глава немецкого МИД Зигмар Габриэль заверил, что сближение США с Россией не должно происходить за счет Украины или Европы.

Кроме того, министр положительно оценил возможность сближения США и России. "Мы все должны надеяться, что США и Россия достигнут договоренности, но только не за счет Украины или Европы. Однако если будет снижение напряженности между двумя мировыми державами, то это будет хорошо для развития событий в Сирии, для развития событий в Украине ", - сказал он.

При этом он отметил: "Для нас, немцев и европейцев все ясно: мы не можем терпеть, что одна страна в Европе меняет границы, как это сделала Россия. Американцы видят это так же ".

Комментируя ситуацию в Авдеевке, министр отметил, что обе стороны конфликта несут ответственность за нынешнюю эскалацию на Донбассе.

Напомним, американские конгрессмены повторно внесли на рассмотрение Палаты представителей американского конгресса законопроект в поддержку Украины STAND for Ukraine Act.

ЕС планирует расширить санкционный список и продлить санкции против России.

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