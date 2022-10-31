МЗС Молдови засудило російські ракетні удари по Україні: атаки завдають шкоди всій Європі

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"Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції (Молдови - ред.) підтверджує рішуче засудження нашою країною ракетних ударів по місту Києву та іншим містам України, у тому числі ракетою, збитою українською системою ППО, яка впала на північну околицю Наславчі у Молдові", - йдеться у заяві.

Як вказали у МЗС Молдови, "ці напади, які ще більше загострюють ситуацію в плані безпеки, є кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права, яке забороняє завдавати ударів по цивільних особах та їхній інфраструктурі".

"Міністерство зазначає, що атаки на енергетичну інфраструктуру України завдають величезних економічних і соціальних збитків усьому Європейському континенту, зокрема громадянам Республіки Молдова, які відчувають на собі наслідки війни по сусідству. MЗСЄІ найрішучішим чином засуджує використання росією енергоресурсів як зброї", - повідомили у молдовському дипвідомстві.

Нагадаємо

МВС Молдови повідомило, що у молдовському місті Наславча впала російська ракета, яку збили українські зенітники.

Міноборони Молдови повідомило, що системи повітряного спостереження Національної армії не виявили порушення повітряного простору країни на тлі падіння уламків ракети, яку збили українські сили ППО.