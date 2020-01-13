МЗС Ірану викликало посла Британії після затримання під час акції протесту
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Міністерство закордонних справ Ірану 12 січня викликало посла Великої Британії в Тегерані, якого іранські силовики затримали під час антиурядових демонстрацій 11 січня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
"Сьогодні Роба Макейра викликали через його поведінку, що суперечить правилам, і відвідування незаконної акції в суботу", – заявили в МЗС Ірану.
Сам посол заперечив, що брав участь у протесті. "Я пішов на подію, яка позиціонувалась як вшанування пам’яті жертв цієї трагедії. Це нормально – хотіти висловити шану їхній пам’яті, адже дехто з жертв були британськими громадянами. Пішов через п’ять хвилин, коли дехто почав скандувати гасла", – зазначив Макейр у твітері.
Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб засудив затримання посла і назвав це порушенням міжнародного права.
Нагадаємо, Макейра затримали на кілька годин за звинуваченнями у підбурюванні студентів, але невдовзі відпустили.
У столиці Ірану Тегерані, а також в інших містах країни студенти й інші активісти 11 січня провели акцію із закликами до справедливості після того, як влада країни визнала, що помилково збила український пасажирський літак.
Акції протесту продовжилися і 12 січня.