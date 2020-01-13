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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 15:49 • 125155 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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МИД Ирана вызвало посла Великобритании после задержания во время акции протеста

МИД Ирана вызвало посла Великобритании после задержания во время акции протеста

Киев  •  УНН

 • 10993 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Министерство иностранных дел Ирана 12 января вызвало посла Великобритании в Тегеране, которого иранские силовики задержали во время антиправительственных демонстраций 11 января. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

"Сегодня Роба Макейра вызвали за его поведение, противоречащее правилам, и посещение незаконной акции в субботу", - заявили в МИД Ирана.

Сам посол возразил, что участвовал в протесте. "Я пошел на событие, которое позиционировалась как память жертв этой трагедии. Это нормально - хотеть выразить уважение их памяти, ведь некоторые из жертв были британскими гражданами. Пошел через пять минут, когда кое-кто начал скандировать лозунги", - отметил Макейр в твиттере.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб осудил задержание посла и назвал это нарушением международного права.

Напомним, Макейра задержали на несколько часов по обвинению в подстрекательстве студентов, но вскоре отпустили.

В столице Ирана Тегеране, а также в других городах страны студенты и другие активисты 11 января провели акцию с призывами к справедливости после того, как власти страны признали, что по ошибке сбила украинский пассажирский самолет.

Акции протеста продолжились и 12 января.

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