МИД Ирана вызвало посла Великобритании после задержания во время акции протеста
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Министерство иностранных дел Ирана 12 января вызвало посла Великобритании в Тегеране, которого иранские силовики задержали во время антиправительственных демонстраций 11 января. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
"Сегодня Роба Макейра вызвали за его поведение, противоречащее правилам, и посещение незаконной акции в субботу", - заявили в МИД Ирана.
Сам посол возразил, что участвовал в протесте. "Я пошел на событие, которое позиционировалась как память жертв этой трагедии. Это нормально - хотеть выразить уважение их памяти, ведь некоторые из жертв были британскими гражданами. Пошел через пять минут, когда кое-кто начал скандировать лозунги", - отметил Макейр в твиттере.
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб осудил задержание посла и назвал это нарушением международного права.
Напомним, Макейра задержали на несколько часов по обвинению в подстрекательстве студентов, но вскоре отпустили.
В столице Ирана Тегеране, а также в других городах страны студенты и другие активисты 11 января провели акцию с призывами к справедливости после того, как власти страны признали, что по ошибке сбила украинский пассажирский самолет.
Акции протеста продолжились и 12 января.